Компенсационный автобус до Осташкова запустят в Великих Луках из-за отмены поезда

Изменения вносятся в расписание движения пригородных поездов в Великих Луках в связи с ремонтом пути на участке Торопец – Назимово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
5 августа отменяются пригородные поезда:
6 августа отменяется пригородный поезд №6672 Великие Луки – Осташков.
В целях обеспечения обслуживания пассажиров участка Осташков – Великие Луки – Осташков на период проведения капитального ремонта пути будет назначен компенсационный автобус:
Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «МТ ППК», на сайтах АО «МТ ППК», Яндекс, ТУТУ.