Общество

Компенсационный автобус до Осташкова запустят в Великих Луках из-за отмены поезда

Изменения вносятся в расписание движения пригородных поездов в Великих Луках в связи с ремонтом пути на участке Торопец – Назимово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

5 августа отменяются пригородные поезда:

№6672 Великие Луки - Осташков,

№6671 Осташков – Великие Луки.

6 августа отменяется пригородный поезд №6672 Великие Луки – Осташков.

В целях обеспечения обслуживания пассажиров участка Осташков – Великие Луки – Осташков на период проведения капитального ремонта пути будет назначен компенсационный автобус:

сообщением Великие Луки – Осташков с отправлением в 8:00 и прибытием в 13:30;

сообщением Осташков – Великие Луки с отправлением в 14:00 прибытием в 19:30.

Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «МТ ППК», на сайтах АО «МТ ППК», Яндекс, ТУТУ.