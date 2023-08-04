Общество

Национальность: удмуртка

Несколько знаменитых удмурток знают все. Например, чемпионку мира по фигурному катанию Елизавету Туктамышеву и «Бурановских бабушек», показавших национальные перепечи на сцене «Евровидения». Почти каждому жителю Псковской области знакома еще одна удмуртка. Правда, мало кто задумывается, а какой она вообще национальности. Почти каждый день псковичи видят на «России 1» и «России 24» репортажи корреспондента ГТРК «Псков» Дины Перевозчиковой. Это сейчас она гордится своей национальной принадлежностью, а когда-то целенаправленно выписала себя из удмуртов. Называет свою профессию самой лучшей, но после получения профильного образования готова была устроиться даже на бетонный завод, лишь бы не брать в руки микрофон. И считает Псков самым подходящим для жизни городом, хотя рыдала после переезда и надолго оставаться не планировала. Сегодня она стала героиней проекта Псковской Ленты Новостей, рассказывающего о живущих в регионе женщинах разных национальностей.

Репутация вотяка

Когда в 2002-м году переписчики заглянули к Перевозчиковым, родителей дома не было. На вопросы анкеты отвечали Дина с сестрой. Девочки-подростки без тени сомнения назвали маму с папой удмуртами, а себя записали русскими. Сделали это специально. Не хотели быть «вотяками». Так удмуртов несколько веков кличут по названию речки Вотки. В какой-то момент неофициальный этноним стал ругательством, чем-то вроде «деревенщины». Ситуация хорошо знакомая псковичам-скобарям, чье мастерство ковать скобы оценил сам царь Петр, но чье прозвище со временем стало означать не мастеровитого кузнеца, а неотесанного грубияна. И так же хорошо скобари поймут восстановление репутации вотяков в их же собственных глазах.

Для Дины Перевозчиковой первый звоночек прозвенел за кулисами театра. В удмуртской столице, городе Ижевске, где она родилась, выросла и окончила университет, ее родители занимаются театральным искусством. Папа Евгений - кукольник, а мама служит в национальном драматическом. Между прочим, Римма Перевозчикова - заслуженная артистка республики. Дочерям сам путь был на сцену, но обе пошли на журфак. Правда, на сцене все же оказались. Было это вскоре после переписи, в 2008 году. Тогда Удмуртия отмечала 450-летие добровольного вхождения в состав Российского государства. Через два года 500-летие того же самого пройдет в Пскове, а Дина выйдет замуж за псковича.

Пока что она об этом не знает и выходит на сцену в образе, стилизованном под национальный, в массовке спектакля «Сюан» («Свадьба»), танцует традиционные танцы и поет на родном языке.

Но самого языка не понимает. Слова заучивает механически, буквально зубрит, не понимая смысла. Тут-то и щелкает: что-то в этом неправильное. Тем более, что родители языком владеют. А с детьми на нем не разговаривали, опять же из-за предубеждения к вотякам. Из лучших побуждений то есть. В школьную программу родной язык по всей стране включили только через десять лет после премьеры постановки «Сюан». Так что Дина сама завела тетрадку, куда записывала под руководством мамы слова удмуртского языка, который пришлось учить, как иностранный. Для начала бытовую лексику. Например, «дэрэм» - «платье». Примерно в то же время она познакомилась в соцсети с парнем из Пскова. Получив на следующий год диплом, девушка засобиралась в гости.

Невеста в монисто

Никакого особенного впечатления Псков на Дину Перевозчикову не произвел. Маленький какой-то. Куда там до Ижевска, где народу живет столько, сколько во всей Псковской области. «Зачем я приехала в эту деревню?» Хотя будущий муж старался показать регион во всей красе. И предложил: поехали в Пушкинские Горы? Чем поверг Дину в изумление. Что? Пушкинские Горы здесь? И можно вот так запросто побывать в Михайловском? Увидеть «дали типично псковские», которые в детстве перерисовывала с картинок? В общем, любовь накрыла.

Свадьбу играли в Ижевске. Невеста, как и положено, в белом платье. Гостей развлекал национальный ансамбль. Любуясь танцами, гости не заметили исчезновения невесты. И не сразу сообразили, что вышедшая в центр новая танцовщица - их Дина! В красном клетчатом платье, в фартуке с национальным орнаментом, с платком на голове и с монисто на груди - к этому моменту она не только приняла, но тоже полюбила свою национальную идентичность.

К Пскову привыкала долго. По первости ездила домой несколько раз в году. Тем более, там остались не просто родственники - сестра-близнец Лариса. До отъезда в Псков в лексиконе Дины не было даже слова «я» и «мой». Только «мы» и «наше». Уже потом переучивалась, заметив, как странно псковские знакомые реагируют на фразы вроде «наша мама», «мы учились». И навсегда запомнила, как, уезжая из Ижевска, рыдала в вагоне поезда, а на платформе лила слезы Лариса. Сейчас обеих связывают одинаковые татуировки «Made in Udmurtia».

Лариса нанесла татуировку на спину, а у Дины она на более неприметном месте - на пятке.

Дочку Миру, которая в сентябре пойдет уже в седьмой класс, рожала в Ижевске. Страшно было в чужом городе, где нет своих, так что поехала домой. Теперь-то дом в Пскове. Хоть брак уже и позади, уезжать отсюда Дина не собирается. В Ижевск ездит уже пореже, раз в году. Недавно как раз вернулась из недельной поездки.

«У меня уже два дома, здесь и там, - говорит она. - Мне нравится, что Псков - город маленький, компактный. В большом у меня вряд ли было бы время ходить на танцы, заниматься большим теннисом, играть в диск-гольф».

К развитию в городе диск-гольфа она еще и руку приложила. Диск-гольф немного похож на фрисби. Только тарелочку кидают не друг другу, а закидывают в расставленные по полю корзины. Между прочим, в Подборовье под Псковом находится самый крупный в стране диск-гольф парк, где даже чемпионат России проводили. В самом Пскове до недавнего времени играть было негде. Вхожая в высокие кабинеты, Дина рассказала о такой печали главе города Борису Елкину. Теперь корзина в свободном доступе стоит на полянке в Финском парке у Кузнецкого моста.

А еще Дина шьет. В первую очередь, в бренд Dina Dэrэm одеты она сама и дочка Мира. Себе - платья, каких больше ни на ком не встретишь. Дочке - костюмы, которых ни в одном магазине не купишь.

Мира в созданном мамой образе Била Шифра из мультика «Гравити Фолз».

В конце прошлого года месяц сидела за машинкой, создавая концертные образы для «8DanceStudio» к фестивалю «Танцующий город». Сама она в той же студии танцует контемпорари. Когда только все успевает?

Удмуртская ведьма

По работе Дина общается с разными национальными диаспорами, живущими в Пскове. И очень грустит, что нет удмуртского землячества. Она бы тоже хотела, как другие, рассказывать про свою культуру. Показывать удмуртские пояса и учить изготовлению традиционных куколок. Спорить, чьи пельмени (удмурты называют их своими, «пель» - ухо, «нянь» - хлеб), заворачивать картофельную начинку в лепешки кыстыбей и выпекать открытые пирожки перепечи. Пока что вкусности с удмуртского стола перепадают коллегам с телевидения.

С кем создавать национальную организацию, Дина не знает. По переписи 2020-го года на всю область таких набирается 55 человек. Других удмуртов в Пскове она встречает редко. Однажды через половину города ехала за машиной с номерами родного 18-го региона. Да музыкант из симфонического оркестра опознал в ней свою, подошел познакомиться. Выдали Дину не столько высокие скулы, сколько фамилия. На псковское ухо «Перевозчикова» ложится звучно, редкая фамилия, запоминающаяся. А в Удмуртии такую носит едва ли не каждый третий. Поэтому когда к Дине обращаются за помощью в поиске каких-нибудь Перевозчиковых («Редкая фамилия, ты, наверняка, знаешь»), она только ухмыляется про себя («Как же, редкая»).

Родня в Пскове у нее обнаружилась по интересной линии. Не по маме и не по папе - по финно-угорской ветви, к которой принадлежат удмурты и сето, коренной малочисленный народ, живущий в Печорском районе. Те Дину сразу признали за родную. Так что у редакторов ГТРК «Псков» больше не встает вопрос, кого отправить на съемки в Сигово. А там и рады. Прежде чем начать общение под камеры, ведут в огород: «Что дочка любит?», выдавая с собой полезные гостинцы для Миры.

Вотяк, помноженный на скобаря - страшная сила. Мира хорошо знает об удмурсткой половине своей крови. И в отличие от мамы в этом возрасте, всячески подчеркивает горящую в ней национальную искру. Например, рассказывает про Удмуртию во время школьных проектов. Она ходит на балет и занимается в Кванториуме. А вообще, подрастает еще одна ведьма. Считается, что все удмуртские женщины обладают колдовской силой. Дина вспоминает, что иногда на работе случаются некоторые чудеса. Трудная съемка внезапно легко проходит, а неразговорчивые собеседники с ней начинают петь соловьем. Глядя в ее зеленые глаза, в это легко поверить.

В лучшей профессии

Полученное в Ижевске образование журналиста Дина Перевозчикова не собиралась применять на практике. Когда вышла из декрета, согласна была на любую другую работу. Но не взяли ни продавать жетоны в игровой комнате, ни выпускать на рейс машины на заводе железобетонных изделий. Знали бы они! Зато на ГТРК «Псков» знали. Туда Дина принесла резюме наобум, услышав название автобусной остановки «Телецентр». Прежде чем отправить ее в кадр, руководство наняло для новой сотрудницы педагога по речи. Избавляться от удмуртского говорка. Манера говорить у нее была, как у героев сериала «Реальные пацаны». Те из Перми, это рядом с Ижевском, тоже предгорья Урала, только Удмуртия южнее. И это Россия. А то находятся те, кто задают Дине вопрос, какие там ходят деньги.

К своей профессии Дина Перевозчикова тоже не просто привыкла — полюбила ее всем своим удмуртским сердцем. Мнение о журналистике, как о бесполезном занятии, она поменяла после того, как стала снимать сюжеты, которые помогают сиротам обрести семьи, а управляющей компанию помириться с жильцами.

«Лучше нашей профессии не придумаешь, - считает Дина Перевозчикова. - Не представляю, где я еще могла бы работать. С опытом я поняла, какую пользу мы можем принести людям, рассказать об их проблемах, помочь своим сюжетом».

Мы разговариваем с ней в тот день, когда она вернулась со съемок сюжета о Гдове к его предстоящему 700-летию. Псковскую область за десять лет с микрофоном в руках она изучила сильнее, чем Удмуртию. И точно знает ее уголки лучше, чем большинство местных. Все-таки это судьба. И место, где живешь, и профессия, и национальность - все будто выбрало Дину само. И как бы она ни сопротивлялась, это дэрэм пришлось точно впору.

Юлия Магера