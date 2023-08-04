Общество

Елена Косенкова: Будущую профессию мне предсказал преподаватель

Будущую профессию директору Псковской швейной фабрики «Славянка», заслуженному работнику текстильной и легкой промышленности, заслуженному предпринимателю, ветерану труда Елене Косенковой предсказал ее преподаватель в техникуме. Об этом Елена Косенкова рассказала в эфире радио «ПЛН FM».

«Когда я училась в техникуме, я очень любила учиться и училась хорошо. Пятерок получала больше, чем четверок. В одну из наших последних встреч мой преподаватель Владимир Эдуардович говорил всем в группе об их будущих профессиях: "Ты, Иванова, будешь такая, Матюк – такая". Там контролер, мастер и так далее. Я сижу на последней парте и меня спрашивает, интересует ли меня, кем я буду. Конечно, интересует! Говорит: "А ты будешь технолог". Все мои девчонки возмутились, что у меня самый высокий уровень (профессии - ред.). Вот и получилось, что он провидец. Я не только технологом стала, но и выше», – рассказала Елена Косенкова.

Гостья студии обучалась в Львовском техникуме легкой промышленности швейному мастерству. Увлечение швейным делом пошло от бабушки, известной в родном городе портнихи. Она шила вещи для дочери, которые позже Елена Косенкова перешивала под себя.