Общество

Двух сотрудников плюсского комбината приняли на работу с нарушением закона

Прокуратура Плюсского района совместно со специалистом Государственной инспекции труда в Псковской области провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Плюсский перерабатывающий комбинат». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Псковской области

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований действующего законодательства в организации 2 работника приняты на работу и допущены до исполнения должностных обязанностей без предварительного медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования. Выявлено отсутствие личных карточек учета выдачи смывающих и обезвреживающих средств.

В связи с этим прокуратура района в адрес руководителя юридического лица внесла представление об устранении нарушений законодательства об охране труда.

После вмешательства прокурора нарушения устранены, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.