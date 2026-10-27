«Дневной дозор»: Надо ли объединить майские праздники?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Надо ли объединить майские праздники?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Каждый год депутаты Госдумы и члены правительства России играют в игру под названием «Перетасуй праздники». То давайте увеличим количество праздничных дней, а то грустно жить, то давайте, наоборот, сократим их количество, потому что не время отдыхать — надо работать. То давайте сократим новогодние каникулы до 3 дней (ибо нефиг пить и есть почти две недели), то давайте увеличим, а то не успеем всё выпить, съесть все салаты и «выдохнуть» после тяжелого предыдущего года. Также не раз предлагалось сделать официальным нерабочим днем некоторые праздники, в которые простые смертные работают. Например, День семьи, любви и верности 8 июля, День российской науки 25 января или День Конституции (12 декабря).

Но, пожалуй, самая обсуждаемая тема последних лет — это майские праздники. Одни предлагают упразднить 1 Мая как государственный праздник и оставить только 3 праздничных выходных в честь Дня Победы, другие — наоборот, увеличить майские, потому что все хотят шашлыков. И вот недавно прозвучала очередная «майская» инициатива:

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил объединить первые и вторые майские праздники — «все равно 3-4 будних дня между ними многие добирают за счет отгулов, отпусков за свой счет и прогулов в школе». По мнению общественника, сделать майские непрерывными можно за счет переноса праздничных выходных с февраля, ноября или марта.

Зачем это всё придумывают, неясно. Возможно, для того, чтобы отвлечь людей от более насущных проблем. А что по поводу увеличения майских праздников думают псковские бизнесмены, общественники и бюджетники? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Владислав Гриб со своей инициативой абсолютно прав, отмечает председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, экс-депутат Госдумы Сергей Вострецов. Потому что многие люди при любой возможности объединяют майские выходные, чтобы отдохнуть, прибраться на даче после зимы и провести больше времени с семьей. Поэтому было бы логично эту практику узаконить официально. А экономика от этого не пострадает, убежден Сергей Вострецов.

«В тех профессиях и отраслях, где есть непрерывный процесс, вахтовый или какой-то другой, люди и так работают. Просто в праздничные дни они получают за работу двойную оплату. Поэтому те, кто хочет подзаработать и у кого есть такая возможность, конечно же, работают. Я знаю даже многих людей, которые именно на праздники стараются взять себе дежурство, чтобы подзаработать немного больше денег. Но те, у кого в приоритете семья и есть семейные планы, все равно решают этот вопрос: договариваются с начальством, берут отгулы. Поэтому этот вопрос в любом случае решается. Я не вижу здесь ничего такого, из-за чего экономика рухнет. По сути, все это уже отработано. Просто зачем лепить горбатого, когда можно все сделать в правовом поле? Я думаю, что инициатива хорошая, ее нужно поддерживать».

Между тем, депутат Псковской городской Думы, главный режиссер Дома офицеров Анна Дмитриева не в восторге от идеи удлинить майские праздники. Она не дачница, которая была бы счастлива провести несколько лишних дней «меж гряд», а работник культуры. А у этой категории выходные и праздничные дни, как правило, рабочие.

«Я не дачник, мне сложно судить. У меня дачи нет. Все мои подруги, у которых есть дачи, всегда связывают эти майские выходные с какими-то работами именно на даче. Меня это никогда не заботило, потому что у меня ее нет. Что же делать, нет у человека дачи, так бывает. Тем не менее, как работник культуры, что я вам могу сказать? У нас, как говорится, чем больше выходных, тем больше работы. Как вы думаете, как я к этому могу относиться? Нам же это надо будет закрывать определенным количеством мероприятий, потому что клубные учреждения должны активно функционировать в выходные дни. В этом наше призвание. Поэтому, я не знаю, меня вполне устраивало то, что было раньше».

Очень правильным предложение установить нерабочие праздничные дни с 1 по 9 мая считает председатель областного Совета ветеранов Николай Груздов. Многие представители ветеранского сообщества до сих пор работают, поскольку на одну пенсию не прожить. И дополнительные майские нерабочие дни были бы для них заслуженным и приятным подарком, отмечает он.

«Это очень правильно. Как раз здесь и праздник 9 Мая, и посадки какие-то идут. Людям нужно работать на дачах. Я считаю, это правильно. Надо сделать все законно, чтобы человеку было удобно. Сейчас большинство работает, потому что пока может. На одну пенсию очень сложно прожить с учетом повышения цен на все: и на продукты, и на ЖКХ, и на все остальное. Одни таблетки стоят две с лишним тысячи, другие — полторы и так далее. Удивляюсь, думаю: ну ладно, я работаю, мне, может быть, еще как-то удается, а кто не работает? Я же человек, я понимаю, поэтому поддерживаю и считаю, что это правильно».

Не видит смысла в длинных майских праздниках учитель русского языка и литературы великолукской школы №1, почетный наставник Татьяна Рассолова, потому что для школьников это, по сути, будут каникулы перед каникулами. Но не только в этом дело.

«Сделать каникулы между этими праздниками смысла никакого нет, потому что дети уже через две-три недели уходят на летние каникулы, которые достаточно продолжительные. А для выпускников эти два-три дня между праздниками значительны, потому что они готовятся к ЕГЭ и ОГЭ. И, конечно, нужно трудиться. Детей, к сожалению, которые самостоятельно готовятся к экзаменам, выполняют какие-то работы, читают — единицы. Поэтому смысла в этом вообще никакого не вижу. А потом перед 9 Мая обычно проходят различные торжественные мероприятия в школах, и отменять их ни в коем случае нельзя. Перед 9 Мая провести торжественные мероприятия — это святое. У нас и так уже не осталось ветеранов, с которыми могут встречаться дети. Поэтому пусть они придут вместе с родителями к Вечному огню, пусть возложат цветы к Вечному огню перед 9 Мая, а картошку посадят чуть позже».

Против удлинения майских праздников с 1 по 9-е и директор центра внешкольной работы «Патриот», офицер запаса Анатолий Мультах. Прежде всего, потому что начало мая — горячая пора для воспитанников центра, поскольку они традиционно участвуют в мероприятиях, посвященных Дню Победы. А если все эти дни делать выходными, то будет никого не собрать. Да и в целом, как человек старой закалки, который еще помнит времена 6-дневной рабочей недели, и как военнослужащий, Анатолий Мультах убежден, что большое количество праздников расхолаживает, и к такому времяпрепровождению могут стремиться только те, кто живет чужим трудом.

«Если мы берем своих ребят, то сами понимаете: весна, пошли дни отдыха, их сложно собрать на занятия, сложно подготовить к хорошим мероприятиям. В мае День Победы: прохождение торжественным маршем, участие в возложении цветов, почетная караульная служба в местах захоронения — много чего. И привлечение ребят большое. Если будут дни отдыха, то, уж извините, чисто цинично скажу, в данной ситуации мы совсем не заинтересованы. Так что устоявшийся порядок нас устраивает. Большое количество праздников расхолаживает людей. Вы же понимаете, народ мы широкий, доброжелательный. Столы объединяли, выпивали иногда. И не только чашку чая, чашку кофе. В какой-то части короткие праздничные дни подразумевали, что народ сдерживался, а крепко отдыхал в основном во время отпуска. А сейчас для нас наделали этих отпусков море. Кто от этого выигрывает? Водочная промышленность. А народ не выигрывает, промышленность не выигрывает, государство проигрывает. А мы в этом государстве живем».

Между тем, представители бизнес-сообщества видят в идее удлинить майские праздники рациональное зерно. Директор «Центра кровельных и фасадных систем», депутат Псковской городской Думы Денис Иванов в целом не видит ничего плохого в том, что в нашей стране много нерабочих праздников, поэтому поддерживает и предложение объединить майские.

«Надо. Люди все равно так или иначе это делают, потому что у нас разрыв в три-четыре рабочих дня бывает. Соответственно, стараются куда-то уехать, с семьей побыть. Почему бы нет? Это такая же традиция. Узаконить, убрать лишние выходные, которые возникают, и сделать еще полноценную неделю весной — вполне нормально. Как раз можно много дел всяких поделать. Работаем-то все достаточно много. Праздников много, но и жизнь у нас сейчас такая, поэтому иногда стоит побольше побыть с родными и близкими».

Как ни странно, большое количество праздников в нашей стране «не напрягает» и псковского промышленника, гендиректора холдинга NPN Игоря Савицкого. А, впрочем, как и предложение растянуть майские. И вот почему:

«Так как праздники у нас действительно разбросаны по маю, получается, что месяц нерабочий. По большому счету все приступают к работе где-то 15-го числа, потому что кто-то уезжает в это время, действительно берут дополнительные отпуска. И получается такой рваный май. Хотелось бы, чтобы у нас был полный месяц. Мы же, как говорится, цыплят по осени считаем, да? Месяц закончился, мы смотрим: какие у нас результаты? Если мы работали 15 дней, то какие будут результаты? Это сказывается на деньгах. Май — тяжелый финансовый месяц, честно скажу. Многовато праздников, но сильно это не напрягает. У нас очень хорошие рождественские каникулы, я считаю, это нужный отдых для людей. Зимой после Нового года хорошо немного расслабиться. С остальными праздниками, конечно, может быть, даже надо подумать. Если их отменят, эти праздничные дни, я думаю, никто сильно переживать не будет. Напрягает, но не очень сильно. Май практически полностью выпадает из работы».

В том, что «праздников много не бывает», — уверен и председатель СОЦПРОФа Сергей Вострецов. Бороться надо не за продолжительность рабочего времени, а за производительность труда. И потом, отдохнувший человек, на его взгляд, способен принести своим трудом больше пользы, чем замученный.

«Во-первых, праздников много не бывает. Во-вторых, можно работать вообще без выходных, но неэффективно. Здесь надо бороться не за продолжительность рабочего времени, а за получение результата. По большому счету инициатива Медведева, которая была несколько лет назад, о четырехдневной рабочей неделе - имеет под собой основания. Ведь сегодня искусственный интеллект внедряется во все сферы, развивается роботизация на производстве. Для чего это? Для того, чтобы высвободить человека, дать ему больше возможностей заряжаться энергией и в короткие, сжатые сроки работать эффективнее, увеличивать производительность труда. Ведь когда рабский труд, загнанный человек работает гораздо менее эффективно. Можно изображать деятельность, а можно действительно работать. Надо, чтобы люди шли на работу и отдавали себя ей с удовольствием. Когда человек накапливает энергию, он может работать эффективнее, а сделать это может только отдохнувший человек. Поэтому праздников много не бывает, надо просто грамотно распределять рабочее время. Вот и все».

«Праздничная чехарда» в нашей стране случается практически каждый год. Правда, дальше провозглашения и обсуждения инициативы по увеличению или сокращению праздников дело редко заходит. А если праздники и становятся длиннее или короче, то, как правило, в зависимости от дней календаря. Что касается майских праздников, мнения наших собеседников разделились. Работники культуры и образования против того, чтобы их растягивать на треть месяца, а представители пожилого поколения, профсоюзного сообщества и бизнеса — за. Что ж. Посмотрим, дойдет ли предложение господина Гриба до федеральных законодателей и будет ли оно принято.

Татьяна Иванова