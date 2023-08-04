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Общество

Самого лояльного пассажира псковской «Ласточки» поздравили в Петербурге

04.08.2023 22:00|ПсковКомментариев: 0

Самого лояльного пассажира «Ласточки» Санкт-Петербург – Псков поздравили на Балтийском вокзале в Северной столице 4 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций 
Октябрьской железной дороги.

Фото: служба корпоративных коммуникаций 
Октябрьской железной дороги

Самым лояльным пассажиром поезда «Ласточка» Санкт-Петербург – Псков стала жительница города Санкт-Петербург Анастасия Ефимова. Заместитель начальника Северо-Западной дирекции скоростного сообщения по пассажирской работе Константин Штыков вручил Анастасии Ефимовой, которая регулярно совершает поездки между Санкт-Петербургом и Псковом, сертификат о начислении баллов в программе РЖД-Бонус, а также памятные подарки.

Данные о количестве поездок получены с помощью автоматизированной системы управления резервированием мест и билетно-кассовыми операциями АСУ «Экспресс».

Поздравление приурочено к пятилетию с начала курсирования «Ласточек» по маршруту Санкт-Петербург – Псков. В свой первый рейс поезд отправился 4 августа 2018 года. За это время «Ласточки» перевезли более 3 млн пассажиров, в первом полугодии 2023 года порядка 374 тысяч пассажиров. Рост составил 10,6% к январю-июню прошлого года.

На маршруте ежедневно курсируют три пары поездов. Время в пути следования – 3 часа 30 минут.

В «Ласточке» комплектации «Премиум» пассажирам доступны три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Особое внимание уделяется пассажирам с ограниченными возможностями – предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок, позволяющих осуществлять посадку/высадку маломобильных групп пассажиров, в том числе и с низких платформ. В вагоне №1 имеются места с креплением для размещения инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Теги: #поезд #ласточка
Источник: Псковская Лента Новостей
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