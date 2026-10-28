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Отца Олега Тэора похоронят в Выбутах 29 октября

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Протоиерея Олега Тэора захоронят в Выбутах, погосте, который находится в деревне Бабаево Псковского муниципального округа, сообщили в Псковской епархии.

На фото: Протоиерей Олег Тэор. Андрей Николаев / ПЛН

Гроб с телом протоиерея Олега Тэора будет доставлен в храм святого князя Александра Невского 28 октября в 14:00. С этого времени круглосуточно можно будет прощаться с батюшкой

Отпевание состоится в храме святого князя Александра Невского 29 октября. Начало литургии в 8:00, отпевания — приблизительно в 10:00.

После отпевание гроб с телом старца для погребения перевезут на погост Выбуты.

Напомним, почетный настоятель воинского храма Александра Невского Олег Тэор скончался на 82-м году жизни.

 

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