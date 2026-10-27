Ольга Скоробогатова: для улучшения ИИ-сервисов необходимо перейти к открытым данным

Технология открытых данных может сделать более персонализированными продукты и сервисы на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, выступая на SOC Forum.

«То, что кардинально поменяет искусственный интеллект – это стирание границ. Для этого, помимо инструментов и моделей искусственного интеллекта, нам нужны данные. Мы с коллегами, в том числе из страхового сектора, постоянно обсуждаем то, что мы хотим из Open Finance* по API перейти в Open Data**. Для того, чтобы использовать ИИ максимально персонализированно для человека или юридического лица, нам как стране нужно очень быстро перейти к модели Open Data, потому что если ее нет, мы будем жить в отдельных отсеках», — рассуждает Ольга Скоробогатова.

Этот переход позволит ИИ-агентам и цифровым помощникам комплексно использовать данные финансовых и нефинансовых компаний, а также данные из сферы телекома и ритейла, говорит Ольга Скоробогатова: «Это совершенно другая планета». По ее мнению, рынок плотно подступит к этой теме в 2027 году как минимум на уровне пилотных проектов.

Также в ближайший год в приоритете будут три вопроса при использовании ИИ в финансовой сфере, перечислила первый зампред:

Первое – это понимание, кто управляет технологией и кто ее контролирует.

Второе – решение вопроса, как обеспечить безопасность среды и разработки продуктов и сервисов на базе ИИ.

Третье – научиться правильно считать эффект внедрения ИИ.

«Если говорить о финансовой сфере, то основной вызов для банков и экосистем, которые построены в финансовой системе, это понимание того, как внедряя разные инструменты и модели искусственного интеллекта, обеспечить стопроцентное доверие и безопасность граждан в части их средств», — подчеркнула топ-менеджер ВТБ.

По ее мнению, для этого внутри банковской экосистемы должна быть создана новая среда, которая гарантировала бы для людей и бизнеса безопасность использования продуктов и сервисов на базе ИИ.

*Open Finance (открытые финансы) – технология, в рамках которой сторонние поставщики услуг получают финансовые данные о клиенте, в том числе банковские, платежные, страховые, инвестиционные, пенсионные и другие.

**Open Data (открытые данные) – технология, которая распространяет требование к обмену клиентскими данными как на финансовые, так и на нефинансовые компании (например, организации в сфере телекоммуникаций, электронной коммерции и так далее). В основе этих двух моделей лежит технология Открытых API (Application Program Interfaces, информационно-технологические протоколы). Они разработаны по единым стандартам и доступ к ним предоставляется по единым прозрачным правилам, что обеспечивает безопасность информации о клиентах.