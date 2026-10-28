Геошторм сегодня: Земля входит в зону влияния корональной дыры

Магнитосфера Земли начнет испытывать давление от новой корональной дыры сегодня, 28 октября. Ученые прогнозируют возмущения, но вероятность полноценной магнитной бури пока оценивается как невысокая.

Изображение сгенерировано нейросетью

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, примерно со среды, 28 октября, наша планета начнет входить в зону действия очередной корональной дыры на Солнце. На текущих снимках она видна слева от центра светила, вблизи экватора. Это событие станет началом новой волны геомагнитных возмущений, пик которой, по предварительным расчетам, придется на четверг и пятницу, 29–30 октября.

Хотя Земля и окажется под воздействием корональной дыры, сила этого удара пока невелика. Скорость солнечного ветра, по оценкам ученых, может вырасти примерно до 600 километров в секунду, что на 50% выше обычных значений. Как правило, такого ускорения недостаточно, чтобы пробить порог полноценной магнитной бури (Kp-индекс 5), поэтому в четверг и пятницу ожидаются лишь возмущения, а не «красный» уровень.

Согласно детальным прогнозам на 28 октября, вероятность возникновения магнитной бури составляет всего 3%. Вероятность возбужденного состояния магнитосферы оценивается в 10%, и целых 87% отводится на спокойную геомагнитную обстановку. Ожидается, что планетарный индекс Kp будет держаться в районе 2 баллов, что соответствует низкому уровню активности и практически полному отсутствию возмущений.

В сам день 28 октября серьезных последствий для самочувствия, скорее всего, удастся избежать: магнитосфера останется спокойной. Однако метеозависимым людям стоит держать в уме, что на 29–30 октября прогнозируется повышение геомагнитной активности. В эти дни возможны незначительные колебания артериального давления, головные боли и общая слабость. Специалисты рекомендуют в этот период соблюдать режим сна, пить больше воды и избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, пишет «МК на Сахалине».