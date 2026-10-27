Психолог: Стыд бедности напрямую бьёт по самооценке

Принято считать, что финансы — это просто средство для достижения целей, но психологи видят в них нечто гораздо более глубокое. Какие невидимые эмоции и убеждения на самом деле управляют нашими решениями, связанными с деньгами?

«Деньги являются социально-эмоциональным конструктом. Это язык, на котором мы говорим о наших потребностях, страхах, отношениях с обществом. Через действия с финансами человек наказывает себя или поощряет. Деньги вызывают целый спектр эмоций, и каждая из них управляет нашим выбором в жизни. Многие привыкли думать, что деньги — это просто ресурс. Но если смотреть через психологию, стыд бедности говорит о том, что я недостаточно хорош. Бедность — это социальный ярлык. Общество воспринимает бедность как лень: человек не старался, недостаточно умен, плохая генетика, — и люди начинают в это верить», — пояснила психолог, старший преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Анна Гусева.

По словам эксперта, стыд, связанный с бедностью, напрямую бьет по самооценке. Человек избегает социальных контактов, встреч, молчит о проблемах, потому что просить — это унизительно. Самое неприятное, что страх и стыд бедности передается детям, и эта установка остается с ними на всю жизнь.

«Если мы рассмотрим вину за богатство, то это про неловкость, это про то, что меня используют. Вина может быть парализующей. Человек не позволяет себе радоваться тому, что имеет»? — прокомментировала Анна Гусева.

Как эти чувства управляют нашими решениями? Как отмечает психолог, стыд бедности заставляет человека избегать риска, открывать, пробовать новое. Он боится провала. А вина богатства заставляет человека саботировать свой успех, тратить деньги так, чтобы от них избавиться, пишет RuNews24.ru.