Рейс из Пскова в Москву перенесли на другое время

Вылет самолета авиарейсом Псков - Москва задерживается сегодня, 27 октября, сообщил один из ожидающих рейс пассажиров.

Предварительно время вылета назначено на 22:15, но возможен и дальнейший перенос рейса из-за ограничений, которые действуют в аэропорту Внуково в Москве.

По сообщениям Росавиации, московский аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.