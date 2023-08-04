Общество

Три совета на случай жаркой погоды дал терапевт

Три совета на случай жаркой погоды дал терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, в такую погоду организм может перегреться. Врач пояснил, что часть тепла организм отдаёт в окружающее пространство. При повышении температуры воздуха он перегревается.

Во-первых, не стоит заниматься спортом. Рекомендуется меньше двигаться. Эксперт пояснил, что во время движения мышцы создают дополнительное тепло. Если пробежаться на улице днём во время жары, то можно перегреться, пишет RuNews24.

Во-вторых, нельзя находиться на открытом солнце. Кожа нагревается и теряет влагу. Это может привести к обезвоживанию и тепловому удару. На улицу лучше выходить вечером.

В-третьих, нужно пить воду комнатной температуры. Андрей Кондрахин сказал, что пить её нужно постоянно и небольшими глотками, чтобы не перегрузить сердце.