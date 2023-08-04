Общество

Назван витамин, который может снизить риск ОРВИ у ребенка

Ученые из Университета Овидия в Констанце (Румыния) выяснили, что витамин D может снижать риск ОРВИ, в том числе COVID-19, у детей. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Хотя некоторые исследования показывают, что дети с дефицитом витамина D более восприимчивы к ОРВИ, данные остаются противоречивыми.

В новой работе ученые проанализировали данные 27 высококачественных научных публикаций, посвященных связи витамина D и заболеваемостью ОРВИ суммарно среди 4786 детей и подростков до 19 лет, пишет «Газета.ру».

Большинство рассмотренных исследований указывали на связь между уровнем витамина D в крови и заболеваемостью ОРВИ, включая COVID-19. Кроме того, его содержание было обратно пропорционально тяжести течения коронавируса. Это могло быть связано с тем, что при достаточном уровне витамина снижалось воспаление в организме.

Другое исследование показало, что концентрация 25(OH)D выше 75,0 нмоль/л значительно снижает риск острой пневмонии и ее рецидива. В этой форме витамин D циркулирует в крови и усиливает синтез антител, а также способствует нормальной работе иммунных клеток моноцитов и макрофагов.

Хотя систематические обзоры и метаанализы показали, что более низкий уровень 25(OH)D повышает риск развития ОРВИ у детей, экспериментальные данные иногда противоречили этому наблюдению. Кроме того, некоторые исследования, доказавшие пользу витамина D, имели существенные недостатки. Поэтому требуется дальнейшее изучение его влияния на иммунитет, прежде чем витамин можно будет рекомендовать для снижения риска ОРВИ у детей.