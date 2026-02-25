 
Общество

20 тысяч тюльпанов высадят на клумбах Великих Лук этой весной

С приближением весны специалисты муниципального бюджетного учреждения «Зеленхоз» приступили к активной подготовке городских пространств – в этом году клумбы Великих Лук украсят 20 тысяч тюльпанов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: администрация города Великие Луки

Это лишь часть масштабной программы по озеленению. Еще 15 тысяч весенних цветов «Зеленхоз» готовит специально к Международному женскому дню.

«Мы стараемся сделать город максимально красивым в весенний период. Тюльпаны – это символ пробуждения природы, и мы хотим, чтобы каждый житель смог насладиться их красотой, прогуливаясь по родным улицам», – подчеркнули в руководстве «Зеленхоза».

Работы по высадке и уходу за растениями будут проведены в соответствии с агротехническими нормами. Ожидается, что первые бутоны начнут раскрываться уже в начале апреля, а пик цветения придется на вторую половину месяца – как раз к праздничным датам.

