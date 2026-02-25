Здание печорского Дома культуры выставлено на продажу

Здание Дома культуры в Печорах выставлено на продажу за 8,5 млн рублей, данная информация размещена на сайте государственных торгов.

Фото здесь и далее: ГИС Торги

Дом культуры представляет собой двухэтажное нежилое здание площадью 707,3 кв.м. Год завершения строительства: 1983. Вид разрешенного использования: концертно - спортивные комплексы, театры, кинотеатры, клубы, дискотеки.

Аукцион был начал 16 декабря 2025 года. Проведение торгов было запланировано на 16 января, но покупатель так и не нашелся.