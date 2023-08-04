Общество

Александр Козловский: Труд железнодорожников — важная социальная миссия

Железнодорожников - действующих сотрудников и ветеранов отрасли - с профессиональным праздником поздравил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Ваш труд — важная социальная миссия. Ежедневно вы обеспечиваете бесперебойную перевозку пассажиров и грузов и делаете это на отлично. Ваш труд также направлен на то, чтобы современный железнодорожный транспорт оставался символом инноваций, примером высокой надежности, гарантом стабильной работы экономики страны», - написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Особые слова признательности и благодарности депутат выразил ветеранам, многие из которых по-прежнему в строю и передают свои знания молодежи.

«В этот праздничный день желаю всем доброго здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в решении поставленных задач!» - добавил Александр Козловский.