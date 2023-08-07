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«Постскриптум»: Падение рубля, явка на выборы, рекордная уха и битва двух столиц. ВИДЕО

Температурный рекорд 1994 года побили в Пскове 6 августа

Температурный рекорд 1994 года побили в Пскове 6 августа

Общество

«Постскриптум»: Падение рубля, явка на выборы, рекордная уха и битва двух столиц. ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 августа. Основные темы, которые сегодня обсудили Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова: С 18 до 30 нужно в армию пойти: президент подписал указ, увеличивающий призывной возраст в стране на 3 года;

Хорошо забытое старое: глава государства высказался за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные машины;

Падения рубля: причины и последствия;

Выборная четверка: облизбирком зарегистрировал четырех кандидатов на выборы губернатора. Как партии будут обеспечивать явку своих избирателей?

Фестивали, съемки и рекордная уха – море летних развлечений в области. И даже день ВДВ теперь встречают не в фонтане, а на стадионе;

Парк на Милевке, ремонт Коммунальной и соцгородок – объекты Пскова на контроле у губернатора. И, как всегда, в программе прозвучали политический и экономический комментарии обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.