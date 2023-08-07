Общество

Электронная услуга «Школьное портфолио» стала доступна псковичам

Электронная услуга «Школьное портфолио» появилась у жителей Псковской области. Подробнее о ней рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Главной услугой, которая заработала в этом году, стала услуга "Школьное портфолио". Это единая федеральная услуга, в рамках которой у детей, начиная с первого класса или даже с дошкольных лет, формируется портфолио, которое в будущем может помочь при выборе профессии и при поступлении в вуз. Там будут увлечения ребенка, кружки, секции и другие занятия, оценки. Это позволит более точно оценить конкретного ребенка для того, чтобы помочь ему в выборе того направления, которое подходит ему больше всего», – рассказал Виталий Рахманов.

Он добавил, что родители и дети, не имеющие постоянного доступа в Интернет для отслеживания портфолио, не будут ограничены в этой услуге, так как все необходимые данные будет иметь учебное заведение, в котором учится ребенок. В случае необходимости портфолио можно будет запросить в школе или в детском саду.