Общество

Ирина Иванова поделилась планами по благоустройству набережной со стороны Завеличья

Ландшафт правого берега реки Великой не изменится после благоустройства. О планах в отношении этой территории рассказала первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Всего, пояснила Ирина Иванова, территория от Мирожского монастыря до моста Александра Невского разделена на три зоны. Первая зона идет от Мирожского монастыря до Ольгинского моста, на сегодняшний день проект благоустройства данной зоны уже в стадии завершения.

«По проекту мы расширяем пешеходную зону, оставляем автомобильную, по-другому никак. Ландшафт не изменится, мы оставляем его в таком же виде, как есть исторически. Будут изменены велодорожки, пешеходные дорожки, тихие зоны, добавится растительность. Получится тихая, спокойная зона для променада. А дальше будут различные интерактивные площадки еще и для детей, но уже между областной больницей и Ольгинским мостом», - рассказала гостья студии.

Вторая часть идет от Ольгинского моста до радиозавода.

«Здесь проект уже есть, ищем финансирование. Пытаемся зайти в различные федеральные программы, потому что объем бюджета ни городского, ни областного не потянет. Проект многомиллионный, поэтому ждем федерального финансирования. В данной зоне тоже предусмотрены тихие, спокойные зоны для прогулки, веломаршруты и все остальное», – поделилась Ирина Иванова

Третья часть простирается от радиозавода до моста Александра Невского.

«Стефановский лужок - очень сложная территория. Ее нельзя терять в части именно ландшафта, то есть это должно остаться в таком же виде. Областное управление капитального строительства тоже разрабатывает проект. Там сложности с коммуникациями. Есть коммуникации, которым более 50 лет, необходима перепрокладка. Эта территория тоже сейчас в стадии реализации», – поделилась гостья студии.