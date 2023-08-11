Общество

Михаил Ведерников: Жители Псковской области гордятся подвигами военных летчиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от имени правительства Псковской области поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником.

«История Военно-воздушных сил складывалась из мужества и высочайшего профессионализма летчиков, учёных, конструкторов, испытателей. Военная авиация всегда верно служила России, защищая воздушное пространство нашей страны от внешних угроз», – рассказал Михаил Ведерников.

В Псковской области базируется 334-й военно-транспортный авиационный Берлинский Краснознаменный полк — один из передовых в стране.

«Наши пилоты обладают высокой квалификацией, тактическими навыками, умением быстро принимать решения и всегда готовы ответить на любой вызов, угрожающий мирной жизни наших граждан. Выражаю особые слова благодарности и признательности ветеранам, чьи опыт, навыки, знания всегда остаются востребованными и помогают готовить специалистов самого высокого уровня для Военно-воздушных сил нашей страны. Желаю всем, кто посвятил свою жизнь службе в ВВС, кто день и ночь защищает небо нашей Родины — самого крепкого здоровья, счастья, благополучия и покорения всех намеченных высот!», – поздравил губернатор.