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Общество

Почти 200 миллионов рублей получила Псковская область на развитие молодёжной политики

12.08.2023 18:43|ПсковКомментариев: 1

195 миллионов рублей получила Псковская область на развитие молодёжной политики. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«На рабочем совещании обсудили, какие проекты будут реализованы на субсидию, которую регион получил как победитель Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики в 2022 году», – рассказал губернатор.

40 млн рублей направят на закупку звукового, мультимедийного и концертного выставочного оборудования для проведения молодёжных мероприятий.

В Псковской области пройдёт форум добровольцев, патриотический и образовательные форумы, а также тематические школы по предпринимательству, политике, творчеству и блогингу. Одним из самых крупных мероприятий станет спортивный фестиваль «Плеск», который пройдет на территории скейт-парка на улице Леона Поземского в Пскове.

«В октябре проведём хакатон, участники которого представят свое видение по развитию Пскова и Великих Лук. Сейчас ведётся подготовительная работа к мероприятию. Также обсудили создание современного пространства для областного молодежного центра», – добавил Михаил Ведерников.

Теги: #молодежь
Источник: Псковская Лента Новостей
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