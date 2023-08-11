Общество

Сергей Вострецов поздравил россиян с Днём физкультурника

Плава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов поздравил россиян с Днём физкультурника в своем Telegram-канале.

«Ещё каких-то 20 лет назад во дворах многоквартирных домов можно было увидеть остовы скамеек и погнутый турник. Сегодня по всей стране во дворах городов и даже в селах появились современные детские городки и спортивные площадки. Построены десятки тысяч бассейнов и хоккейных площадок», – сказал Сергей Вострецов.

Он отметил, что сегодня каждый может найти себе занятия по душе. В спортклубах и школах работают бесплатные спортивные секции и кружки. В муниципалитетах для пожилых открыты курсы по спортивной ходьбе и гимнастике.

«К сожалению, пока не удалось добиться принятия в стране программы «дворовый тренер», но мы уверены, что инициативы объединения профсоюзов России СОЦПРОФ рано или поздно, но будут услышаны, и спорт придет в наши благоустроенные дворы. Сегодня, к сожалению, родители в целях безопасности не готовы отпускать ребятишек во дворы, как это было в советское время, и часто это оправдано», - добавил Сергей Вострецов.

По его словам, в стране есть сотни тысяч спортсменов имеющих разряды и опыт выступления на общероссийском и международном уровне, но часто их труд не востребован.

«Необходимо организовать для них краткосрочные курсы тренеров, и тогда в наши дворы вернётся не только радостный детский смех, но и добрые спортивные игры. И тогда наша страна станет не просто самой могучей, но и самой здоровой державой в мире. От лица объединения профсоюзов России СОЦПРОФ поздравляю всех наших граждан с Днём физкультурника. Всем крепкого здоровья и бодрости духа!» - отметил председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов.