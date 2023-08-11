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Общество

655-ю годовщину первого упоминания в летописи отмечают в пушкиногорском Велье

13.08.2023 17:46|ПсковКомментариев: 0

655-ю годовщину со дня первого упоминания о селе Велье Пушкиногорского района в летописи отмечают местные жители сегодня, 13 августа. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава района Оксана Филиппова. 

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Сегодня жители села Велье отмечают 655-ю годовщину со дня первого упоминания о селе, которое относится к 1368 году. Но первые жители - славяне-кривичи - появились здесь намного раньше. В середине XV века была построена крепость, которая за все свое существование ни разу не была сдана неприятелю. Стояла крепость на валу, который окружали озера Велье, Чадо и Чёрное», - рассказала Оксана Филиппова. .

 

Историческое поселение Велье - свидетель боевой славы, хранитель ценных памятников археологии, жители которого сегодня продолжают трудиться и чтить лучшие традиции своих великих предков, отметила глава района. 

«С глубоким уважением поздравляю все поколения вельян - людей, любящих свое село. Всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!» - добавила Оксана Филиппова. 

Теги: #пушкиногорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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