Общество

655-ю годовщину первого упоминания в летописи отмечают в пушкиногорском Велье

655-ю годовщину со дня первого упоминания о селе Велье Пушкиногорского района в летописи отмечают местные жители сегодня, 13 августа. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава района Оксана Филиппова.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Сегодня жители села Велье отмечают 655-ю годовщину со дня первого упоминания о селе, которое относится к 1368 году. Но первые жители - славяне-кривичи - появились здесь намного раньше. В середине XV века была построена крепость, которая за все свое существование ни разу не была сдана неприятелю. Стояла крепость на валу, который окружали озера Велье, Чадо и Чёрное», - рассказала Оксана Филиппова. .

Историческое поселение Велье - свидетель боевой славы, хранитель ценных памятников археологии, жители которого сегодня продолжают трудиться и чтить лучшие традиции своих великих предков, отметила глава района.

«С глубоким уважением поздравляю все поколения вельян - людей, любящих свое село. Всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!» - добавила Оксана Филиппова.