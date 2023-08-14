Общество

Фонтан на площади Калинина в Великих Луках отключат на три дня

Фонтан «Венок славы» на площади Калинина в Великих Луках отключат с 14 по 16 августа для его покраски. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с необходимостью покраски фонтана с 14 по 16 августа фонтан на площади Калинина работать не будет», - рассказали в администрации.

Отметим, фонтан «Венок славы» – самый последний из цветных фонтанов, построенных по проекту А. К. Логинова. Открыт в 1985 году. Периодически перекрашивался. В 2015 году в ходе реконструкции сквера был отремонтирован. Является одним из трёх городских фонтанов, никогда не прекращавших свою работу. Другие два – «Каменный Цветок» и «Колос», сообщается на сайте lukigrad.