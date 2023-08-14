Общество

Почти 500 семей в Псковской области направили материнский капитал на обучение детей

498 псковских семей оплатили образование детей средствами материнского капитала в 2023 году. На эти цели региональный Социальный фонд перечислил почти 21,7 миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения фонда.

Средствами семейного капитала можно оплатить обучение ребенка в любых образовательных организациях – от детского сада до университета, курсы иностранного языка и вождения автомобиля, уроки творчества и спортивные занятия. Главное условие, чтобы у организации была лицензия на образовательную деятельность.

Родители также могут распорядиться средствами на обучение детей у частных преподавателей и оплатить средствами материнского капитала услуги по присмотру и уходу, которые оказывают организации и няни, работающие как индивидуальные предприниматели. В таких случаях также обязательно наличие лицензии на оказание образовательных услуг.

Средства господдержки можно направить на образование как родных, так и усыновленных детей. На момент начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет, а учебное заведение находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. Помимо этого, маткапитал позволяет оплатить жилое помещение и коммунальные услуги в общежитии, предоставленном на время обучения.

Заявление о распоряжении материнским капиталом подается через личный кабинет на портале Госуслуг, в клиентской службе регионального Соцфонда или в ближайшем МФЦ.

Добавим, что материнский капитал – это действующая в России мера поддержки семей с детьми. В 2023 году при рождении первенца родители получают 587 тысяч рублей, за второго ребенка – 775,6 тысячи рублей. Если сертификат уже был оформлен на первого ребенка, при рождении второго дополнительно положено 188,7 тысячи рублей.