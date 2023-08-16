Общество

Треш-стримы хотят считать отягчающим обстоятельством преступлений

Суд сможет запретить доступ в Интернет тем, кто ведет трансляции с опасными, унизительными или откровенно преступными действиями. А за распространение подобного контента могут грозить штрафы. Эти и другие инициативы по борьбе с треш-стримерами парламентарии могут рассмотреть в осеннюю сессию, рассказал глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

В пресс-центре «Парламентской газеты» он сообщил, как парламентарии будут добиваться исполнения закона о вейпах и о перспективах узаконивания системы наставничества.

«Мы подготовили сразу четыре законопроекта, регулирующих эту тему. Сейчас мы работаем над окончательными формулировками, чтобы под закон не попали, например, фильмы о преступлениях фашистов, в которых есть жестокие сцены, но они носят документальный, исторический характер. До конца августа отправим законопроекты на заключение в правительство», - рассказал он.

Треш-стримеры играют на садистских инстинктах определенного сегмента интернет-пользователей: организуют общедоступные трансляции в прямом эфире, в ходе которых совершаются действия с особой жестокостью, издевательствами и так далее. Зачастую в эфире совершаются преступления, поэтому мы предложили признать онлайн-трансляцию преступлений отягчающим обстоятельством, а ряд деяний, наиболее часто встречающихся в деятельности треш-стримеров, признать квалифицированными и увеличить размер наказания. Если человек, совершая преступление, стремится еще и достичь максимального охвата зрителей, он увеличивает и причиненный урон, соответственно, наказание тоже должно быть строже.

Лишение нарушителей доступа к интернету по решению суда позволит лишить треш-стримеров самого ценного для них ресурса — аудитории. Третье — ввести штрафы за распространение данного контента. И наконец, ввести блокировку треш фото- видеоконтента и обязанности социальных сетей выявлять и блокировать этот контент, продолжил парламентарий.

Кроме того, Артем Мелев прокомментировал закон об ограничении продажи вейпов, который вступил в силу несколько месяцев назад.

«Напомню, закон касается не только вейпов, но и любых никотиносодержащих устройств, в том числе кальянов. Запрещено не только продавать их несовершеннолетним, но и открыто выкладывать продукцию, а также ее рекламировать. Вейпы приравнены к табаку. Проведенный нашим комитетом рейд в 42 регионах, показал, что закон не соблюдается, выявлены сотни нарушений. Мы направили обращения премьер-министру Михаилу Мишустину и генпрокурору Игорю Краснову. До 1 сентября пройдут массовые проверки, нарушители получат штрафы. Мы также обратимся в Минздрав и Минпросвещения с целью проведения просветительской кампании в школах и колледжах с начала учебного года о вреде вейпов. Если бизнес не начнет соблюдать закон, а надзорные органы не наведут порядок до 1 сентября, то есть если ситуация не изменится, выйдем с инициативами об ужесточении на законодательном уровне, вплоть до введения лицензий на продажу вейпов. Кроме того, обсуждается вопрос пересмотра моратория на проверки вейп-шопов. Мы должны добиться, чтобы бизнес соблюдал действующие законы», - заключил он.