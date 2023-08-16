Общество

«Странное существо»: безногую ящерицу встретили в лесу под Гдовом

Веретеницу встретил пскович в лесу под Гдовом. О встрече с безногой ящерицей мужчина рассказал в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Никита Смирнов / «Инцидент Псков»

«В лесу под Гдовом встретил странное существо. На змею не похожа. Медного цвета и длинное тело. На безногую ящерицу не похоже. И на змею тоже. Человека боится, прячется под листьями или под упавшими деревьями. Возможно, желтопузик или ломкая веретеница, но утверждать не буду», - рассказал мужчина.

Напомним, ломкая веретеница или медяница — вид безногих ящериц из семейства веретеницевых. Название «веретеница» происходит от веретена, которое формой напоминает эту ящерицу, а «ломкая» от свойства отбрасывать хвост. Второе ее название, «медяница», было дано этой ящерице из-за бронзового или медного окраса, который нередок у представителей этого вида. Иногда по этой же причине ее называют «медянкой», что приводит к путанице.

Ранее сообщалось, что змеи и безногие ящерицы заполонили Корытовский лесопарк.