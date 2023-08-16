Общество

Диджеи и битбоксеры выступят на фестивале уличной культуры «Плеск» в Пскове

На фестивале уличной культуры «Плеск» в Пскове выступят приглашенные диджеи, битбоксеры и рэперы. Чего еще ожидать гостям фестиваля, рассказал начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«На фестиваль мы приглашаем не только спортсменов, но и зрителей. Конечно же, нам очень важно, чтобы люди пришли и посмотрели. Увидели своими глазами, как все это происходит», – поделился Александр Робин.

Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы от различных судий. Это достаточно именитые райдеры, которые, по мнению организаторов, удивят гостей фестиваля.

«Вечером пройдет церемония награждения. Но будет она, скажем так, "не сухая" за первое, второе и третье место, а пройдет под выступления наших приглашенных диджеев, битбоксеров и рэперов. Из Великого Новгорода приедет МС Тракторизмо», – добавил гость студии.

Кроме того, на фестивале можно будет перекусить и просто посидеть, наслаждаясь атмосферой.