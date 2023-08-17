Общество

Псковское региональное отделение «Единой России» поздравляет Александра Борисова с днем рождения

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Борисов отмечает день рождения 17 августа. Псковское региональное отделение «Единой России», сторонники партии, единомышленники поздравляют Александра Борисова с праздником.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«Уважаемый Александр Александрович! Примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения! Ваш профессионализм, неиссякаемая энергия, безмерный энтузиазм и безграничная преданность делу заслуженно снискали уважение коллег!» - отметили в партии «Единая Россия».

Авторитет Александра Борисова позволил сплотить вокруг себя команду единомышленников, способную решать сложнейшие задачи по развитию Псковской области, подчеркнули в пресс-службе.

«В день вашего рождения примите слова искренней благодарности за плодотворную, конструктивную работу на благо родного края Желаем вам, чтобы все задуманное исполнялось, все планы воплотились! Крепкого вам здоровья, счастья, радости, неиссякаемого оптимизма, бодрости духа, удачи, мира и благополучия вам и вашим родным и близким!» - добавили в партии.