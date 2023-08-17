Общество

Как подготовить организм к сезону простуд, рассказала терапевт

Последний месяц лета – отличное время подготовить свой организм к началу осеннего сезона простуд. Такое мнение озвучила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Медик рекомендует воспользоваться последним теплым месяцем, чтобы провести больше времени на свежем воздухе, есть свежие овощи и фрукты, а также начать заниматься физической активностью, пишет RuNews24.

Август считается хорошим временем для начала закаливания: можно ходить босиком, купаться в водоемах и начать делать контрастные процедуры в душе.

Врач также советует соблюдать режим сна: ложиться раньше полуночи, а утром не спать слишком долго.

Кроме того, летом, когда в поликлиниках еще мало людей, можно обследовать свое здоровье, не рискуя «подхватить» вирус.