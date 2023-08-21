Общество

День здоровья состоялся на загородной базе Псковского филиала университета ФСИН России

Семьи сотрудников Псковского филиала университета ФСИН России стали участниками спортивного праздника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

На загородной учебной базе филиала университета состоялся день здоровья, организованный сотрудниками группы воспитательной и социальной работы с личным составом и учебно-строевых подразделений образовательной организации.

Дети участвовали в эстафете, а родители играли в мини-футбол и волейбол.

«Это отличная возможность укрепить здоровье и подышать свежим воздухом, пообщаться в неформальной обстановке и зарядиться хорошим настроением», – сказал начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев и вручил семьям дипломы за активное участие в дне здоровья.

Спортивный праздник завершился дружеским чаепитием, организованным для участников мероприятия отделом тылового обеспечения.