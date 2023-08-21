Общество

Фестиваль «РосянкаFEST» в пятый раз прошел в Бежаницах

Экологический фестиваль «РосянкаFEST» в пятый раз прошел в Бежаницах 19 августа. Его участники приняли участие в мастер-классах, побывали на болоте, послушали экологические лекции и узнали о разных заповедных территориях страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Полистовского заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Полистовского заповедника

Основной темой фестиваля стало сохранение дикой природы. В этом году свои площадки организовали Полистовский и Рдейский заповедники – эти территории сохраняют большую часть Полистово-Ловатской болотной системы в Псковской и Новгородской областях, а также Себежский и Водлозерский национальные парки. Обе территории можно назвать озерным краем, однако первый находится в Псковской области, а второй - в Карелии.

«Фестиваль этого года был посвящен в том числе Году педагога и наставника, для нас эта тема абсолютно органична, поскольку Полистовский заповедник проводит большую работу на ниве экологического просвещения. Программу "PосянкаFEST-2023" мы составляли с учетом этого обстоятельства. Она включала себя, помимо большой концертной программы, лектории, экологические игры и мастер-классы от заповедников и национальных парков из Псковской, Новгородской, Архангельской областей и Карелии. Большую помощь оказали наши партнеры из образовательных учреждений района и области. Отдельного упоминания достоин мобильный планетарий, который снискал большую популярность участников фестиваля», - рассказал директор Полистовского заповедника Николай Кораблев.

Рдейский заповедник привез с собой фотовыставку о заповедных обителях и организовал викторину. Полистовский заповедник играл с юными участниками в экологические игры. Как уточнили в пресс-службе, такой формат помогает в легкой форме и непринужденной атмосфере узнать интересные факты о жизни зверей и птиц, природных процессах, сохранении болот и лесов. Водлозерский национальный парк организовал необычные мастер-классы: дети мастерили из бумаги энциклопедию животных и растений, находящихся под охраной. А Себежский нацпарк показал несколько увлекательных фильмов о своих территориях.

Еще одним экологическим мероприятием стали экскурсии на небольшое болотце «Озерки», от площадки фестиваля туда можно быстро дойти пешком и полюбоваться на болотные растения. Участники экскурсий нашли росянку, сделали фотографии болотных растений и смогли посмотреть дикую природу рядом с домом.

«Знакомство с дикой природой, этим хрупким и первозданным миром, позволяет понять важность сохранения природных богатств нашей Родины и природы во всем мире. Мы очень ценим возможность рассказывать о сохранении природы подрастающему поколению, показывать заповедные уголки нашей родины, ходить заповедными тропами и знакомиться с дикой природой. Мы надеемся, что такой опыт поможет детям и подросткам бережно и с уважением относиться к природе и всему живому», - подчеркнул Николай Кораблев.

На ярмарке и площадке мастер-классов также были представлены экологические сувениры и занятия. Можно было смастерить закладку из сухоцветов, подготовить гербарий, создать бумагу из переработанных материалов. Местные и приезжие ремесленники предлагали гостям деревянные и глиняные изделия, травяные сборы, мед и сладости ручной работы. На сцене в этом время проходили дефиле нарядов в эко-стиле от псковской мастерской «Любо-дорого», одна из коллекций одежды называлась «Полисто», в честь третьего по размеру озера в Псковской области и памятника природы регионального значения.

«Нашей главной задачей было познакомить участников с работой по сохранению природы и показать, как каждый из нас может жить более экологично. Для этого были организованы просветительские площадки, раздельный сбор мусора, а также творческие мастерские, где дети могли проявить свои таланты. Одна из таких площадок по рисованию была проведена при поддержке благотворительного фонда развития местного сообщества "Добрый город". Фестиваль стал уже регулярным, хотелось бы, что сами жители Бежаниц внесли свои предложения по наполнению программы на 2024 год», - поделился своими впечатлениями председатель совета фонда «Добрый город» Семён Никонов.

Экологический фестиваль проходил 19 августа, в Яблочный спас, поэтому отдельно работала фольклорная площадка «Спас Лакомка» под руководством Татьяны Жилинской и ансамбля «Вольница», а проект «Игры нашего двора» играли с детьми и взрослыми в народные игры.

Организаторами фестиваля выступили администрация Бежаницкого района, Полистовский заповедник и благотворительный фонд «Добрый город».