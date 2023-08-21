Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кружки и секции в Пскове
Интересные места отдыха в Псковской области
Розыгрыш билетов в кино
распродажа стройматериалов
Купе-кроссовер Geely Tugella
Снова в школу. ЛОНГРИД
самое время для ремонта
Господин Рейтингомер
о регистрации прав собственности
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
Топ уютных летних террас Пскова
«Истфакт» Псковские партизаны
профсоюзы власть, работодатели
удмуртская ведьма
как поддерживают псковских врачей
 
 
 
ещё Общество 21.08.2023 15:311 Вернется ли жара в Псковскую область, рассказала синоптик 21.08.2023 19:100 Псковский Роспотребнадзор оштрафовал магазины одной российской торговой сети 21.08.2023 19:000 Специалисты ЛНР в Пскове осваивают работу «Социального комплекса» 21.08.2023 18:270 Конкурс социальных проектов стартовал в Псковской области 21.08.2023 18:151 Багажник лисичек собрала женщина в печорской деревне Крупп. ФОТО 21.08.2023 18:000 Работодателям запретят не выплачивать премии из-за взыскания
 
 
 
Самое популярное 18.08.2023 12:1922 Великолукская епархия проведет проверку по факту освящения памятника Сталину 14.08.2023 22:280 С погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 17.08.2023 13:551 Женщина выпала с девятого этажа в Пскове и погибла 17.08.2023 08:150 В Псковской области пресекли попытку шпионажа в интересах спецслужб Украины 17.08.2023 17:3032 Памятник Тирану
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Фестиваль «РосянкаFEST» в пятый раз прошел в Бежаницах

21.08.2023 14:09|ПсковКомментариев: 0

Экологический фестиваль «РосянкаFEST» в пятый раз прошел в Бежаницах 19 августа. Его участники приняли участие в мастер-классах, побывали на болоте, послушали экологические лекции и узнали о разных заповедных территориях страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Полистовского заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Полистовского заповедника

Основной темой фестиваля стало сохранение дикой природы. В этом году свои площадки организовали Полистовский и Рдейский заповедники – эти территории сохраняют большую часть Полистово-Ловатской болотной системы в Псковской и Новгородской областях, а также Себежский и Водлозерский национальные парки. Обе территории можно назвать озерным краем, однако первый находится в Псковской области, а второй - в Карелии.

«Фестиваль этого года был посвящен в том числе Году педагога и наставника, для нас эта тема абсолютно органична, поскольку Полистовский заповедник проводит большую работу на ниве экологического просвещения. Программу "PосянкаFEST-2023" мы составляли с учетом этого обстоятельства. Она включала себя, помимо большой концертной программы, лектории, экологические игры и мастер-классы от заповедников и национальных парков из Псковской, Новгородской, Архангельской областей и Карелии. Большую помощь оказали наши партнеры из образовательных учреждений района и области. Отдельного упоминания достоин мобильный планетарий, который снискал большую популярность участников фестиваля», - рассказал директор Полистовского заповедника Николай Кораблев.

Рдейский заповедник привез с собой фотовыставку о заповедных обителях и организовал викторину. Полистовский заповедник играл с юными участниками в экологические игры. Как уточнили в пресс-службе, такой формат помогает в легкой форме и непринужденной атмосфере узнать интересные факты о жизни зверей и птиц, природных процессах, сохранении болот и лесов. Водлозерский национальный парк организовал необычные мастер-классы: дети мастерили из бумаги энциклопедию животных и растений, находящихся под охраной. А Себежский нацпарк показал несколько увлекательных фильмов о своих территориях.

Еще одним экологическим мероприятием стали экскурсии на небольшое болотце «Озерки», от площадки фестиваля туда можно быстро дойти пешком и полюбоваться на болотные растения. Участники экскурсий нашли росянку, сделали фотографии болотных растений и смогли посмотреть дикую природу рядом с домом.

«Знакомство с дикой природой, этим хрупким и первозданным миром, позволяет понять важность сохранения природных богатств нашей Родины и природы во всем мире. Мы очень ценим возможность рассказывать о сохранении природы подрастающему поколению, показывать заповедные уголки нашей родины, ходить заповедными тропами и знакомиться с дикой природой. Мы надеемся, что такой опыт поможет детям и подросткам бережно и с уважением относиться к природе и всему живому», - подчеркнул Николай Кораблев.

На ярмарке и площадке мастер-классов также были представлены экологические сувениры и занятия. Можно было смастерить закладку из сухоцветов, подготовить гербарий, создать бумагу из переработанных материалов. Местные и приезжие ремесленники предлагали гостям деревянные и глиняные изделия, травяные сборы, мед и сладости ручной работы. На сцене в этом время проходили дефиле нарядов в эко-стиле от псковской мастерской «Любо-дорого», одна из коллекций одежды называлась «Полисто», в честь третьего по размеру озера в Псковской области и памятника природы регионального значения.

«Нашей главной задачей было познакомить участников с работой по сохранению природы и показать, как каждый из нас может жить более экологично. Для этого были организованы просветительские площадки, раздельный сбор мусора, а также творческие мастерские, где дети могли проявить свои таланты. Одна из таких площадок по рисованию была проведена при поддержке благотворительного фонда развития местного сообщества "Добрый город". Фестиваль стал уже регулярным, хотелось бы, что сами жители Бежаниц внесли свои предложения по наполнению программы на 2024 год», - поделился своими впечатлениями председатель совета фонда «Добрый город» Семён Никонов.

Экологический фестиваль проходил 19 августа, в Яблочный спас, поэтому отдельно работала фольклорная площадка «Спас Лакомка» под руководством Татьяны Жилинской и ансамбля «Вольница», а проект «Игры нашего двора» играли с детьми и взрослыми в народные игры.

Организаторами фестиваля выступили администрация Бежаницкого района, Полистовский заповедник и благотворительный фонд «Добрый город». 

Теги: #РосянкаFest
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Кому нужно установить памятник в Пскове?
В опросе приняло участие 62 человека
21.08.2023, 19:100 Псковский Роспотребнадзор оштрафовал магазины одной российской торговой сети 21.08.2023, 19:000 Специалисты ЛНР в Пскове осваивают работу «Социального комплекса» 21.08.2023, 18:450 Старую главку храма Старого Вознесения демонтировали в Пскове 21.08.2023, 18:270 Конкурс социальных проектов стартовал в Псковской области
21.08.2023, 18:151 Багажник лисичек собрала женщина в печорской деревне Крупп. ФОТО 21.08.2023, 18:000 Работодателям запретят не выплачивать премии из-за взыскания 21.08.2023, 18:000 Концерт «О чём в тиши ночей...» пройдет в усадьбе Римского-Корсакова в Вечаше 21.08.2023, 17:590 О Курской битве расскажут псковичам в библиотеке на Конной
21.08.2023, 17:500 Прокуратура выявила нарушения в сфере обращения с ТКО в Пыталовском районе 21.08.2023, 17:390 Виктор Остренко: В любом районе дороги являются основными артериями жизни 21.08.2023, 17:340 Рейтингомер: отставка чиновника, страсти по Сталину и жертвы электоральных киллеров 21.08.2023, 17:250 К замене кровли на здании «Льнохранилища» готовятся в Михайловском
21.08.2023, 17:140 Сыпь и волдыри появляются на телах великолучан после купания в озерах Фотьево и Лычево 21.08.2023, 17:050 Владимир Кузь: ТОСы на территории Псковского района активно развиваются 21.08.2023, 16:520 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 августа 21.08.2023, 16:460 Турнир по хоккею «Без ограничений» пройдет в Пскове 2 сентября
21.08.2023, 16:370 «ГорДозор»: Что обсуждалось на межведомственной комиссии по БДД? ВИДЕО 21.08.2023, 16:271 Образцовым назвал фельдшерско-акушерский пункт в деревне Соловьи Александр Котов 21.08.2023, 16:230 Великолукский СГЦ планирует вложить 30 млрд рублей в мясоперерабатывающий комбинат 21.08.2023, 16:060 Число оплачивающих услуги ЖКХ через интернет-банк выросло на четверть
21.08.2023, 16:040 Владимир Кузь: Наша задача - помогать реализовывать проекты по благоустройству территорий 21.08.2023, 15:480 «Постскриптум»: ДЭГ набирает обороты, повышение ключевой ставки и фестивальный марафон. ВИДЕО 21.08.2023, 15:360 Псковский хоккеист стал лучшим бомбардиром в Петербурге 21.08.2023, 15:311 Вернется ли жара в Псковскую область, рассказала синоптик
21.08.2023, 15:210 Работы по сохранению церкви Косьмы и Дамиана с Примостья продолжаются в Пскове 21.08.2023, 15:060 Ремонт региональной дороги в Печорах завершат до конца августа 21.08.2023, 14:580 Переменную облачность прогнозируют на территории Псковской области 22 августа 21.08.2023, 14:460 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Город-сад
21.08.2023, 14:410 Почти 100% респондентов Псковской Ленты Новостей ощутили на себе рост цен 21.08.2023, 14:310 Отремонтировать детскую площадку в псковской деревне Соловьи поручил губернатор 21.08.2023, 14:232 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Воевода Шуйский. Часть 1. ВИДЕО 21.08.2023, 14:090 Фестиваль «РосянкаFEST» в пятый раз прошел в Бежаницах
21.08.2023, 13:500 Благоустройство парка на улице Рижской в Печорах завершат в начале сентября 21.08.2023, 13:400 Более 30 общественных территорий благоустроят в Псковской области в 2024 году 21.08.2023, 13:360 Свыше 2000 человек посетили фестиваль уличной культуры «Плеск» в Пскове 21.08.2023, 13:170 В Воронежской области зарегистрировали случай заражения человека сибирской язвой
21.08.2023, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 21.08.2023, 12:580 Четверых нетрезвых водителей выявили в Псковской области на выходных 21.08.2023, 12:540 ВОЗ: Система медицинских работников находится на грани краха во всем мире 21.08.2023, 12:453 Дворовые истории
21.08.2023, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Что обсуждалось на межведомственной комиссии по БДД? 21.08.2023, 12:340 Около 20 человек в день посещают ФАП в псковской деревне Соловьи 21.08.2023, 12:230 Ранее судимый порхович украл велосипед у пенсионерки 21.08.2023, 12:180 «Постскриптум»: ДЭГ набирает обороты, повышение ключевой ставки и фестивальный марафон
21.08.2023, 12:160 Более 2,5 млрд рублей привлекли для развития Псковского района 21.08.2023, 12:110 Пять боеприпасов времен войны нашли в Псковской области 21.08.2023, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» о воеводе Шуйском 21.08.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 21 августа
21.08.2023, 11:460 Пенсионерка фиктивно зарегистрировала двух иностранцев в Печорах 21.08.2023, 11:350 Десять человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме Пскова 21.08.2023, 11:240 Портреты молодых псковских ученых представят в музее-усадьбе Софьи Ковалевской 21.08.2023, 11:130 Строительство «умной» спортивной площадки в псковской деревне Соловьи завершат к 15 сентября
21.08.2023, 11:030 Ушел из жизни создатель КамАЗа Лев Васильев  21.08.2023, 10:520 Грозовые разряды подожгли три дома в Псковской области 21.08.2023, 10:490 Telegram по-псковски: 10 лет «в эфире» 21.08.2023, 10:370 «ГорДозор»: Что обсуждалось на межведомственной комиссии по БДД?
21.08.2023, 10:220 ВЦИОМ: 68 процентов россиян хранят свои сбережения в рублях 21.08.2023, 10:110 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Воевода Шуйский. Часть 1 21.08.2023, 10:000 Храм в честь блаженной Ксении построят в плюсской деревне 21.08.2023, 09:450 Котельную №20 запустили после ремонта на Завеличье в Пскове
21.08.2023, 09:310 Участники СВО и их дети смогут перевестись на бесплатное обучение 21.08.2023, 09:150 Утилизаторов отходов хотят приравнять к социальному бизнесу 21.08.2023, 09:120 Андрей Евдокимов покинул пост руководителя управления ЖКХ администрации Великих Лук 21.08.2023, 09:000 Роскачество проверит овощи и грибы на пестициды и нитраты
21.08.2023, 08:540 Тело недоношенного младенца обнаружили в туалете московского торгового центра 21.08.2023, 08:350 Когда смартфон может воспламениться, рассказал эксперт 21.08.2023, 08:140 Россияне начали переходить из МСП в самозанятые 21.08.2023, 07:560 Задерживается вылет самолёта из Москвы в Псков
21.08.2023, 07:550 Минздрав планирует увеличить количество психологов за счет переподготовки других врачей 21.08.2023, 07:350 Псковская область заняла 73 место в рейтинге регионов по высоким зарплатам 21.08.2023, 07:191 BMW и Audi ограничили доступ отечественных дилеров к своему программному обеспечению 21.08.2023, 07:000 Дефицит солнечного тепла понизит температуру на Северо-Западе России
20.08.2023, 22:000 Заучить номера экстренных служб с ребенком призвали псковичей 20.08.2023, 21:390 Кинолог рассказал, как предотвратить агрессию питомца в будущем 20.08.2023, 21:320 Тыкву-гиганта растят в Бежаницком районе 20.08.2023, 21:200 В Wildberries рассказали об ущербе складу в Электростали из-за дождя
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru