Общество

Фестиваль «Двойное счастье» пройдет в Пскове 27 августа

Фестиваль «Двойное счастье» для семей, имеющих близнецов, двойняшек и тройняшек, состоится в Пскове 27 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Праздник пройдет в сквере Пограничников на проспекте Энтузиастов с 13:00 до 17:00.

На территории сквера будут работать интерактивные, развлекательные площадки для детей, пройдут мастер-классы от партнеров фестиваля. Перед псковичами с хореографическими и вокальными номерами выступят детские творческие коллективы.

Организаторы приглашают жителей и гостей города принять участие в развлекательных и праздничных мероприятиях. Также семьи могут поучаствовать в конкурсах стихотворений, детских рисунков «Мой любимый город», фотоконкурсе и в голосовании за самую спортивную «двойняшковую» семью на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что мероприятие проходит в рамках ежегодной всероссийской акции «Двойное счастье», которая проводится с 2015 года по инициативе клуба-группы родителей близнецов.