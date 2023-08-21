Общество

Государственные и региональные награды вручили в Пскове в День флага России

Торжественное мероприятие по вручению государственных и региональных наград прошло в Приказных палатах Пскова сегодня, 22 августа, в День флага России, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Псковская земля всегда занимала важную роль в истории нашей страны, а ее уроженцы играли значимую ключевую роль на всех этапах развития России. История флага не исключение, российский триколор был поднят еще в XVII веке на "Орле", первом русском фрегате. И мы с гордостью вспоминаем, что этот корабль был построен уроженцем Псковской области Афанасием Лаврентьевичем Ордин-Нащокиным. Таким образом, Псков был связан с триколором еще до того, как наш флаг стал государственным и национальным. Задолго до того, как он стал объединяющим символом для всех народов нашей страны», - сказал губернатор и приступил к награждению.

Михаил Ведерников вручил военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов три медали «За заслуги перед Отечеством» I степени, девять медалей «За заслуги перед Отечеством» II степени, одну медаль «Суворова», три медали «За отвагу», шесть медалей «За отличие в охране общественного порядка».

Также губернатор вручил награды работникам сферы здравоохранения. Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» получили врач Псковской городской поликлиники Владимир Жигунов, фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи Татьяна Скачкова и врач Островской межрайонной больницы Жанна Григорьева.

Почетной грамотой Минздрава РФ награждены медсестра стоматологической поликлиники Татьяна Быстрова, заведующие отделениями Детской областной больницы Наталья Волкова и Елена Жукова.

Почетной грамотой губернатора Псковской области награжден директор ООО «Псков-Полимер», вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин.

Звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области» получила заместитель директора Центра социального обслуживания Палкинского района Наталья Королева.

Также губернатор вручил благодарственные письма правительства Псковской области. В частности, их получили генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, коллективы ЗАО «Славянка» и регионального Союза женщин России.

Работникам различных сфер и волонтерам вручили более 50 государственных и региональных наград.