Общество

Островича отметили почетной грамотой МЧС за спасение людей на пожаре

Младший инспектор ИК-2 УФСИН России по Псковской области Александр Дегтярев, спасший людей на пожаре, отмечен почетной грамотой МЧС России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области



Высокую награду младший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-2 УФСИН России по Псковской области Александр Дегтярев получил из рук начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Сергея Лаврухина сегодня, в День Государственного флага РФ. Торжественное мероприятие состоялось на плацу регионального ведомства в присутствии руководства, личного состава и представителей средств массовой информации.

В мае текущего года в одноэтажном многоквартирном доме города Острова произошел пожар. Александр Дегтярев, проезжая мимо, увидел клубы дыма и в считанные секунды оказался на месте происшествия. Оценив обстановку и убедившись, что в доме слышны голоса, сотрудник УИС вошел внутрь. Двое мужчин и женщина даже не подозревали, что прямо над их головами со стремительной скоростью распространяется огонь.

Вместе с подоспевшим на помощь молодым человеком Александр Дегтярев вынес в безопасное место пожилую женщину и ее супруга. Еще один из пострадавших покинул помещение самостоятельно, получив четкие указания, как найти выход и что из документов захватить с собой. В это время к тушению пожара уже приступила служба МЧС.