Общество

Полицейские отметили День флага вручением паспортов молодым псковичам

Юные псковичи в День Государственного флага России на плацу Центра профессиональной подготовки регионального Управления МВД получили свой первый документ гражданина Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

На плацу Центра профессиональной подготовки регионального Управления МВД построились молодые полицейские, которые сейчас проходят обучение в Центре. С поздравительным словом к ним обратился заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов. Он подчеркнул, что Государственный флаг – это особый символ нашей страны, задача любого сотрудника полиции чтить, гордиться и защищать его во время каждого дня на службе.

Торжественную церемонию выноса Государственного флага Российской Федерации под гимн страны провела знаменная группа УМВД России по Псковской области и участковый уполномоченный полиции группы УУП ОУУП и ПДН МО МВД России «Печорский» младший лейтенант полиции Константин Егоров.

Председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев призвал юношей и девушек гордиться славной историей своей страны и с гордостью носить звание гражданина Российской Федерации. Он напомнил ребятам, что паспорт - это важный юридический документ, удостоверяющий личность гражданина любой страны.

Юная псковичка Александра Макарова, выступившая с ответным словом, призналась, что получать свой первый документ для любого подростка очень волнительно, но этот день теперь запомнится каждому из получавших паспорт.