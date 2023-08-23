Александр Борисов: Основы отечественной демократии были заложены на Вечевой площади Пскова

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов поздравил псковичей с 79-летием образования региона. Текст поздравления опубликован в Telegram-канале регионального отделения РВИО.

«Дорогие жители Псковской области! Сегодня мы отмечаем 79-летие со дня образования нашего прекрасного региона. Псковская область - это не только памятники истории, красивые пейзажи и достопримечательности, но и трудолюбивые, гостеприимные и душевные люди. Мы живем в уникальном регионе - северо-западном форпосте России, родине святой равноапостольной княгини Ольги. На нашей земле воссияла ратная слава дружин Александра Невского, здесь была сформулирована концепция российской государственности, а на Вечевой площади Пскова были заложены основы отечественной демократии. В этот праздничный день я хочу пожелать вам, дорогие земляки, здоровья, благополучия, успехов в работе и личной жизни. А нашей любимой Псковской земле – процветания», - сказал он.