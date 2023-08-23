Общество

Точки доступа бесплатной юридической помощи откроют в 12 районах Псковской области

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов продолжает работу по социальному проекту «Территория права 2.0», средства на реализацию которого предоставлены Фондом президентских грантов. Уже состоялся онлайн-семинар для районных координаторов и экспертов проекта, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ассоциации.

В ходе семинара прошло знакомство координаторов из районов и экспертов проекта, были презентованы цели и задачи, поставленные в проекте, обсуждались запланированные количественные и качественные показатели. Также участники проекта познакомились с методикой и принципами работы Ассоциации юристов по оказанию юридической помощи гражданам, в том числе практикой работы со случаями множественной уязвимости. Вторая часть семинара была посвящена работе с обращениями граждан и техническим моментам ведения единой онлайн-базы консультаций

«На сегодня мы определились с двенадцатью территориями, в которых будет работать проект - это Великолукский, Островский, Опочецкий, Пыталовский, Палкинский, Печорский, Порховский, Дедовичский, Псковский, Стругокрасненский, Бежаницкий, Красногородский районы, в которых с сентября будут открыты "точки доступа" к бесплатной юридической помощи. Конечно, также мы работаем и с жителями других районов, которые могут обратиться за консультацией по телефону единой диспетчерской службы: +7 953 235 67 67, а городе Пскове ежедневно с 9.00 до 17.00 работает приемная по адресу улица Ленина, 7», - отметила руководитель проекта Неля Лебедева.