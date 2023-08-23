Общество

Дополнительное освещение появится на улице Майора Доставалова в Пскове

Дополнительное освещение появится на улице Майора Доставалова в Пскове. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

«На улице Майора Доставалова станет светлее. По правой стороне дороги от улицы Юбилейной до улицы Шестака установим дополнительные светильники, которые будут направлены на тротуар», – рассказал Борис Елкин.

Работы будут выполнены за счет городского бюджета до конца октября.

«Напомню, что в этом году также освещаем отрезок улицы Декабристов и 16 улиц в микрорайоне Паневик», – добавил глава города.