Общество

Более 150 укусов клещей зафиксировали за неделю в Псковской области

151 человек, в том числе 38 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю в Псковской области с 17 по 23 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора.

За весь период с начала сезона активности клещей по поводу укусов зарегистрировано 2544 обращения, из них 697 – дети. В сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений ниже на 13,4 %, в том числе детей – на 6,7 %.

По местам присасывания клещей преобладают дачные участки, участки по месту жительства в сельской местности, лес.

С начала сезона в Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организациях всего исследовали 1 865 клещей, из них снятых с пострадавших – 1712 (за неделю – 85), из природных биотопов – 153 клеща.