Общество

Фотофакт: новый мурал на Запсковье

На улице Инженерной,62 в Пскове продолжается нанесение на стену дома мурала, посвященного МЧС.

Как сообщает корреспондент ПЛН, на другой стороне этого здания уже есть один мурал «Конный охотник» - копия картины из собраний Псковского музея-заповедника.

Напомним, за последние годы в различных районах Пскова появился ряд муралов.На стены домов изображения наносят художники из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Большинство картин сопровождают подписи с указанием названия работы, имени автора и QR-кода для скачивания аудиогида.