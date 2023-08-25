ПЛН-ТВ: Фестиваль воздушных змеев в Пскове

Что важнее для родителей при выборе товаров к школе, выяснили эксперты

В Пскове заявку на участие в ДЭГ подали около 15 тысяч человек

Ночное свечение аэростатов завершает празднование Дня города в Великих Луках. ФОТО

Действие антиковидных ограничений в Петербурге продлили до конца года