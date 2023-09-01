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Общество

Годовщину образования уголовно-исполнительной системы региона отметили в Пскове

01.09.2023 20:00|ПсковКомментариев: 0

Праздничное мероприятие состоялось в Пскове в 79-ю годовщину со Дня образования уголовно-исполнительной системы Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Участие в мероприятии приняли руководство УФСИН и подведомственных учреждений, члены ветеранской организации, личный состав управления. В качестве приглашенных гостей на церемонии присутствовали начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев и заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов.

Торжественная часть праздника началась с выноса знамени УФСИН России по Псковской области. От имени руководства УИС области всех сотрудников и ветеранов с очередной годовщиной со дня образования регионального пенитенциарного ведомства поздравил начальник управления Алексей Емельянов. Он поблагодарил личный состав за нелегкий ежедневный труд, особо отметил деятельность ветеранской организации в деле служения Отечеству и патриотическом воспитании молодого поколения.

 

Помощник начальника управления по организации работы с верующими протоиерей Михаил Федоров совершил чин освящения знамени ветеранской организации, после чего начальник УФСИН вручил его председателю регионального отделения ООО ветеранов УИС по Псковской области Владимиру Михайлову, который в ответном слове выразил уверенность, что оно станет символом единства ветеранского движения и ориентиром для новых достижений, рассказали в ведомстве. 

Завершилось торжество вручением ведомственных наград, очередных специальных званий и спортивных званий, благодарственных писем администрации города Пскова и Псковской городской Думы. В рамках награждения личный состав УФСИН отметили за вклад в развитие донорского движения, участие в благотворительных акциях региона.

Теги: #регион60 #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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