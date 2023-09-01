Общество

Социальное партнёрство планируют развивать в Псковском медицинском колледже

Рабочую встречу с директором Псковского медицинского колледжа Татьяной Егоровой провела председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в профильном комитете.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В ходе встречи ее участники обсудили основные направления деятельности и планы на новый учебный год: как перестроить образовательные программы, создать практикоориентированную образовательную среду, новый формат взаимодействия с практическим здравоохранением.

«Проводимые изменения в медицинском образовании обусловлены потребностями современной системы здравоохранения, теми вызовами, с которыми она столкнулась в последние годы. Оптимизация сроков обучения, практикоориентированный процесс обучения, ориентация на работодателей и реальные потребности практического здравоохранения — вот основные направления модернизации среднего медицинского образования сегодня», - рассказали в комитете.

Колледж планирует развивать социальное партнёрство с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики, волонтёрское движение.

Также традиционно затронули тему трудоустройства выпускников, взаимодействие колледжа с работодателями, меры поддержки для студентов.