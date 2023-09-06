Общество

Более 100 подарков разыграют в честь 20-летия «Максимуса» в Пскове

Более 100 подарков разыграют в честь 20-летия торгового центра «Максимус» в Пскове 9 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгового центра.

«Идут последние приготовления для проведения праздника 9 сентября, в рамках которого состоится большой розыгрыш призов и подарков!» – рассказали представители ТЦ.

В честь своего 20-летия «Максимус» разыграет более 100 призов и подарков, в том числе главные — робот-пылесос и годовой абонемент в аквапарк.

Билеты для розыгрыша выдаются во всех магазинах торгового центра за покупки.