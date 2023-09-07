Общество

Пандус вблизи перекрестка улиц Юбилейной и Коммунальной обновили в Пскове

Пандус вблизи перекрестка улиц Юбилейной и Коммунальной обновили в Пскове. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Продолжаем следить за благоустройством на нашем округе на Дальнем Завеличье. На днях ко мне поступило сообщение от местных жителей, которые обратили внимание на состояние пандуса у продуктового магазина вблизи перекрестка улиц Юбилейная и Коммунальная», - объяснил он.

Эту часть пешеходной зоны обустроили несколько лет назад. По словам вице-спикера, она активно используется - здесь ежедневно проходят тысячи горожан. За время эксплуатации часть элементов износились.

«Мы приняли решение о проведении косметического ремонта пандуса. Сейчас здесь полностью обновлена его конструкция и покрашены перила. Все работы полностью завершены, расходы по их проведению взял на себя. Пандус уже активно используется, в том числе маломобильными гражданами и мамами с колясками», - уточнил Юрий Сорокин.