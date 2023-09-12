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Общество

Сбер скоро запустит собственный определитель номеров для мессенджеров

12.09.2023 14:16|ПсковКомментариев: 0

Сбербанк отмечает рост мошеннической активности в мессенджерах и запустит собственный продукт для защиты клиентов в ближайшее время, сказал журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономического форума.

«Телефонные мошенники в основном использовали аналоговые каналы, но в последние несколько месяцев достаточно активно развивается телефонное мошенничество через мессенджеры, в том числе WhatsApp, через Telegram», - приводит слова Кузнецова «Интерфакс»

По его словам, мошенники рассылают сообщения с простыми поводами, например, проголосовать за ребенка на олимпиаде. Когда клиент переходит по ссылке, на его телефон загружается вирус, и информация с телефона перекачивается на сторону мошенников. Злоумышленники могут использовать эту информацию в разных целях, в том числе для вывода денег.

«Это направление мошенничества, к сожалению, развивается в настоящее время. Мы у себя в Сбере разработали уже продукт, который в ближайшие недели будет запущен, чтобы защищать наших клиентов», - сказал Кузнецов.

Согласно данным ЦБ, мошенники во втором квартале 2023 года похитили у клиентов банков 3,6 млрд рублей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущим кварталом (4,5 млрд рублей). Вернуть клиентам банков удалось 4,5% от общего объема похищенных средств, то есть около 163 млн рублей. 

Кузнецов также рассказал, что Сбербанк планирует до конца 2023 года открыть головное отделение в Симферополе и еще около 15 офисов в Крыму.

«Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы в Симферополе появилось здание головного отделения. Оно приобретено, проект утвержден, идет реализация проекта. Мы планируем уже к концу года, может быть, чуть раньше, запустить это здание», - сказал Кузнецов.

Он напомнил, что Сбербанк открыл в Крыму уже три офиса - в Ялте, Севастополе и Керчи.

«И до конца, может быть, года мы еще, наверно, откроем полтора десятка наших офисов», - добавил Кузнецов.

Теги: #мошенники #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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