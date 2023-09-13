Общество

Какие болезни угрожают россиянам этой осенью, рассказали в Роспотребнадзоре

Осенью растет риск заражения вирусами: иммунитет перестраивается с летнего режима на зимний, а это сопровождается подъемом заболеваемости респираторными инфекциями.

Грипп

В первую очередь россиянам этой осенью будут угрожать заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем, то есть грипп, ОРВИ и коронавирус, сказал «Парламентской газете» заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов. «Подъем гриппа ожидается, но относительно этой инфекции можно быть спокойными. Она полностью управляема. Во-первых, при помощи вакцинации. Во-вторых, у гриппа четко очерченное начало заболевания: высокая температура, мышечные боли, сухой нос. Очень важно в первые двое суток начать специфическое противогриппозное лечение. Есть специфические препараты. И если их вовремя назначить, грипп протекает достаточно легко», — сказал профессор.

Вакцинация от гриппа стартовала 11 сентября. Привить планируют не менее 60 процентов россиян. Горелов отметил, что в зоне риска дети, у которых идет становление иммунитета, и люди старшего поколения, у которых наблюдается синдром засыпающего иммунитета, а также те, у кого есть хронические заболевания. Им особенно нужно пройти иммунизацию.

Всплеск заболеваемости традиционно ожидается в конце ноября — начале декабря. Важно сделать прививку заранее, чтобы успел сформироваться иммунитет, а на это нужно 2-3 недели.

ОРВИ

Рост заболеваемости ОРВИ обычно предшествует всплеску гриппа и заканчивается позже него, отметил Горелов. Начинается он обычно, когда наступает холодный сезон, а батареи еще не включили. Также подъем наблюдается весной, когда начинает отступать грипп. Осложнения от этих вирусов не такие страшные, как после ковида и гриппа, но человека могут атаковать сразу два или три типа вируса, и тогда последствия могут быть достаточно тяжелые.

Вакцинация от ОРВИ не предусмотрена. Защититься от инфекции поможет витаминизация, прогулки, личная гигиена, ношение маски, чистота рук, социальная дистанция, занятия физкультурой. «И здесь важно помнить, что, защищая себя, мы защищаем окружающих», — подчеркнул Горелов.

COVID-19

Коронавирус от нас никуда не уйдет, предупредил профессор: «Но если раньше он представлял серьезную угрозу для здоровья, то сейчас он стал сезонной инфекцией. У большинства россиян уже есть иммунитет к коронавирусу. Те штаммы, которые появляются сейчас, не вызывают тех осложнений, которые были в 2020-2021 годах. Болезнь протекает достаточно легко».

При этом в группе риска находятся те, кто не болел и не делал прививку, пожилые люди. Сезонный подъем заболеваемости уже начался. Но в России очень умеренный рост, назвать его значимым нельзя, заверил Горелов.

Он посоветовал вакцинироваться от ковида тем, кто никогда не болел коронавирусом и не делал прививки. Он добавил, что сейчас идет третья фаза испытаний новой вакцины, разработанной с учетом новых штаммов. Скоро у россиян будет возможность узнать, насколько она будет эффективна.

Пневмония

Профессор напомнил, что наиболее частым осложнением всех перечисленных инфекций является пневмония. Она чаще всего обусловлена бактериями. «Вирус — это судьи, а приговор выносят бактерии», — процитировал профессор известное выражение.

Пневмонию можно предотвратить. Особенно в защите нуждаются дети и люди старшего поколения. Детей в этот период необходимо вакцинировать от пневмококка и гемофильной инфекции, вызывающих пневмонию. Однократная вакцинация от пневмококка также нужна людям от 60 лет и старше.