Общество

Родителям псковичей с инвалидностью в 2023 году оплатили более 2000 допвыходных

2 212 дополнительных выходных дней родителям детей с инвалидностью на общую сумму свыше 6,8 миллионов рублей оплатило отделение Социального фонда России по Псковской области с начала 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Мини-отпуск, состоящий из четырех дней в месяц, предоставляется родителям, опекунам и попечителям, чтобы они могли посвятить их уходу за ребенком с инвалидностью. Дополнительные выходные могут быть использованы одним из родителей ребенка-инвалида, либо разделены родителями между собой по своему усмотрению, пояснили в СФР.

Если раньше не использованные в текущем месяце выходные не суммировались и не переносились на следующий месяц, то с 1 сентября 2023 года появилась возможность накапливать неиспользованные выходные, чтобы потом взять разовый отпуск продолжительностью до 24 дней.

Заявление на дополнительные выходные подается родителем ребенка-инвалида работодателю, даты выходных согласовываются. Оплата дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка.