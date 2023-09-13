Общество

Команда профсоюзов готовится к островскому фестивалю плова

Псковский облсовпроф примет участие в фестивале плова, который пройдёт на территории спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе 23 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

«Наша команда уже начала подготовку к фестивалю. Мы будем готовить традиционный плов, по-настоящему мужское блюдо. Участники настроены максимально позитивно, мы хотим поддержать креативную атмосферу фестиваля и познакомить профессиональное сообщество с нашей командой», - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

В рамках проведения гастрономического фестиваля «Плов - это вам не рисовая каша» запланированы мероприятия: